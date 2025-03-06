Владелец «Лиона» поддержал Фонсеку на фоне 9-месячного бана: «Слишком суровое наказание – я на вашей стороне, как всегда. Вы подходящий человек для клуба»

Владелец «Лиона» поддержал Паулу Фонсеку на фоне длительной дисквалификации.

Главный тренер «Лиона» отстранен от работы на 9 месяцев за то, что он кричал в лицо судье Бенуа Мийо в конце игры с «Брестом ».

5 марта Фонсеке исполнилось 52 года.

«С днем рождения, Паулу ! Сейчас, как и всегда, я на вашей стороне. Вы совершили ошибку, ваши извинения были искренними, и наказание явно слишком суровое.

Вы подходящий человек для «Лиона», и мы должны справиться со всем. Вперед, «Лион »!» – написал Джон Текстор в сторис инстаграма.

Фонсеку забанили на 9 месяцев – в день рождения. Он наорал судье прямо в лицо 🤬