Владелец «Лиона» поддержал Фонсеку на фоне 9-месячного бана: «Слишком суровое наказание – я на вашей стороне, как всегда. Вы подходящий человек для клуба»
Владелец «Лиона» поддержал Паулу Фонсеку на фоне длительной дисквалификации.
Главный тренер «Лиона» отстранен от работы на 9 месяцев за то, что он кричал в лицо судье Бенуа Мийо в конце игры с «Брестом».
5 марта Фонсеке исполнилось 52 года.
«С днем рождения, Паулу! Сейчас, как и всегда, я на вашей стороне. Вы совершили ошибку, ваши извинения были искренними, и наказание явно слишком суровое.
Вы подходящий человек для «Лиона», и мы должны справиться со всем. Вперед, «Лион»!» – написал Джон Текстор в сторис инстаграма.
Фонсеку забанили на 9 месяцев – в день рождения. Он наорал судье прямо в лицо 🤬
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: инстаграм Джона Текстора
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости