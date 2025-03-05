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  • У накричавшего на судью Фонсеки сильный стресс из-за «семейных дел и геополитической ситуации». Португалец и его жена-украинка переживают из-за решений Трампа (Le Progrès)
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У накричавшего на судью Фонсеки сильный стресс из-за «семейных дел и геополитической ситуации». Португалец и его жена-украинка переживают из-за решений Трампа (Le Progrès)

Паулу Фонсека мог сорваться на судью из-за проблем в личной жизни.

Главному тренеру «Лиона» грозит семимесячная дисквалификация за то, что он кричал в лицо судье Бенуа Мийо в конце игры с «Брестом».

Le Progrès удалось пообщаться с человеком, близко знающим португальского тренера. Источник газеты заявил, что 52-летний специалист находится в не очень хорошем психологическом состоянии.

«Его семейные дела и текущая геополитическая ситуация подвергли его сильнейшему стрессу. Перед игрой он выглядел крайне угрюмым», – сообщил знакомый Фонсеки.

RMC Sport отмечает, что Паулу женат на Екатерине – уроженке Украины. Вместе с детьми она осталась в Италии даже после того, как ее супруг был уволен «Миланом». Некоторые родственники женщины все еще находятся на территории Украины, к тому же пара была «потрясена» отдельными политическими решениями президента США Дональда Трампа.

Фонсека наорал прямо в лицо судье. Светит бан – аж до 7 месяцев

Опубликовал: Александр Суряев
logoПаулу Фонсека
logoлига 1 Франция
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