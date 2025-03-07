Фонсека о дисквалификации: «Решение принимали, думая об общей ситуации во французском футболе, расплачиваться приходится мне. Несправедливо. Я не сдамся»

Паулу Фонсека заявил, что не сдастся после дисквалификации.

Главный тренер «Лиона » дисквалифицирован на 9 месяцев за то, что кричал в лицо судье Бенуа Мийо во время игры с «Брестом».

«Мое отстранение? Я стал более спокойным и невозмутимым. Меня поддерживают близкие мне люди. Я готов. Я никогда не сдамся.

У нас есть возможность подать апелляцию. Меня поддерживают руководители. Я просто хочу сказать одно: я отстранен на девять месяцев из-за ситуации, за которую я извинился.

Я вижу этот цирк в СМИ, которые продолжают утверждать, что я проявил [физическую] агрессию. Есть же кадры. Я не трогал судью. Я атаковал судью словесно. Но я не прибегал к физической агрессии и не собирался этого делать.

Люди, которые приняли решение о применении этой санкции, думали об общей ситуации во французском футболе. Расплачиваться приходится мне. Я видел, чем раньше заканчивались подобные ситуации во Франции. Наказания были другими. Это несправедливо», – сказал Фонсека после матча с ФКСБ в Лиге Европы (3:1).