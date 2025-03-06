Фонсека о бане на 9 месяцев: «Чувствую серьезную несправедливость, у меня не было намерения проявлять физическую агрессию. Я готов продолжать работать»

Паулу Фонсека высказался о длительной дисквалификации.

Главный тренер «Лиона » отстранен от работы на 9 месяцев за то, что он кричал в лицо судье Бенуа Мийо в конце игры с «Брестом». Наказание распространяется только на внутренние турниры.

Сегодня французский клуб встретится с ФКСБ в 1/8 финала Лиги Европы .

«Я хочу сосредоточиться на сегодняшнем матче, но я чувствую серьезную несправедливость из-за этого решения. Я хочу ясно заявить, что я не трогал судью и не имел намерения проявлять физическую агрессию.

Для меня самое главное – это поддержка моего клуба и этого невероятного состава. Нам нужно сохранять спокойствие перед сегодняшним важнейшим матчем.

Да, я готов продолжать работать, несмотря на это длительное отстранение. Мы должны вместе найти решения и организовать команду наилучшим образом, чтобы готовить ее к матчам», – сказал Фонсека .