Фонсека о бане на 9 месяцев: «Чувствую серьезную несправедливость, у меня не было намерения проявлять физическую агрессию. Я готов продолжать работать»
Главный тренер «Лиона» отстранен от работы на 9 месяцев за то, что он кричал в лицо судье Бенуа Мийо в конце игры с «Брестом». Наказание распространяется только на внутренние турниры.
Сегодня французский клуб встретится с ФКСБ в 1/8 финала Лиги Европы.
«Я хочу сосредоточиться на сегодняшнем матче, но я чувствую серьезную несправедливость из-за этого решения. Я хочу ясно заявить, что я не трогал судью и не имел намерения проявлять физическую агрессию.
Для меня самое главное – это поддержка моего клуба и этого невероятного состава. Нам нужно сохранять спокойствие перед сегодняшним важнейшим матчем.
Да, я готов продолжать работать, несмотря на это длительное отстранение. Мы должны вместе найти решения и организовать команду наилучшим образом, чтобы готовить ее к матчам», – сказал Фонсека.
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