Жена Фонсеки про дисквалификацию тренера «Лиона»: «9 месяцев за несколько секунд крика? Абсурдно и беспрецедентно. Нужно правосудие, а не политическая казнь»
Жена Паулу Фонсеки Катерина возмущена отстранением мужа до конца ноября.
Главный тренер «Лиона» дисквалифицирован на 9 месяцев за то, что кричал в лицо судье Бенуа Мийо во время игры с «Брестом».
«9 месяцев за несколько секунд крика?
Абсурдное, абсолютно скандальное и беспрецедентное решение.
Организуйте, пожалуйста, справедливое правосудие, а не политическую казнь», – написала украинка.
Фонсеку забанили на 9 месяцев – в день рождения. Он наорал судье прямо в лицо
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: инстаграм Екатерины Фонсеки
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