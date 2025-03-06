Жена Фонсеки про дисквалификацию тренера «Лиона»: «9 месяцев за несколько секунд крика? Абсурдно и беспрецедентно. Нужно правосудие, а не политическая казнь»

Жена Паулу Фонсеки Катерина возмущена отстранением мужа до конца ноября.

Главный тренер «Лиона » дисквалифицирован на 9 месяцев за то, что кричал в лицо судье Бенуа Мийо во время игры с «Брестом».

«9 месяцев за несколько секунд крика?

Абсурдное, абсолютно скандальное и беспрецедентное решение.

Организуйте, пожалуйста, справедливое правосудие, а не политическую казнь», – написала украинка.

Фонсеку забанили на 9 месяцев – в день рождения. Он наорал судье прямо в лицо