Валерий Овчинников о «крестах» Тюкавина: «Что же наколдовал Маухуб, что убрал его из конкуренции? Африканская магия – у нас шаманы есть, а у них там черти покруче»
Нападающий «Динамо» получил разрыв передней крестообразной связки правого колена в матче 19-го тура Мир РПЛ с «Ростовом» (1:1). На 17-й минуте игры после единоборства с защитником Максимом Осипенко у штрафной «Ростова» Тюкавин упал и неудачно приземлился на правую ногу. Позднее он перенес операцию.
«Что же такое наколдовал нападающий Маухуб, что Тюкавина убрал из конкуренции с собой. Они там наверно всей компаний колдовали. Африканская магия. У нас шаманы есть, а у них там черти покруче наших шаманов.
«Динамо» будет тяжело после травмы Тюкавина. Остаться с одним нападающим... Очень сложно делать ставку на этого единственного нападающего. Еще и дополнительно уже никого не приобрести.
Я бы не сбрасывал «Динамо» с весов в борьбе за чемпионство. В таких ситуациях, наоборот, команды перестраиваются, играют еще более собрано, понимая, что потеряли ведущего футболиста.
Думаю, у «Динамо» стоит цель выиграть чемпионство. У Лички другого выбора нет, ходят разговоры об его уходе. Первое место может его спасти, ведь уходить из команды он не хочет, уверен, Москва и клуб ему нравятся.
«Динамо» пока остается в чемпионской гонке», – заявил бывший тренер нижегородского «Локомотива» Овчинников.
Сейчас «Динамо» занимает 4-е место в Мир РПЛ с 36 очками, отставая от лидирующего «Зенита» на 4 балла.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий