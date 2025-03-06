Тюкавин после операции на колене: «Теперь начинаем долгое и тяжелое восстановление! Спасибо за слова поддержки, уже жду, когда снова начну забивать голы за родной клуб!»

Константин Тюкавин обратился к болельщикам после операции.

Нападающий «Динамо» получил разрыв крестообразной связки в матче с «Ростовом» (1:1). Сегодня игрок был прооперирован.

«Операция прошла успешно, теперь будем начинать долгое и тяжелое восстановление! Спасибо всем за слова поддержки, их было очень много! Это мотивирует вернуться на поле как можно скорее.

Уже жду момента, когда снова начну забивать голы за родной клуб!» – приводит слова Тюкавина пресс-служба «Динамо ».