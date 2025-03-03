У Тюкавина разрыв «крестов». Форвард «Динамо» выбыл на полгода («СЭ»)
Константин Тюкавин не сыграет до конца сезона.
Нападающий «Динамо» неудачно приземлился на ногу в результате единоборства с защитником Максимом Осипенко в матче с «Ростовом» (1:1). Игрок был заменен в 1-м тайме.
По информации «Спорт-Экспресса», футболист прошел МРТ. У него диагностирован субтотальный разрыв передней крестообразной связки правого колена.
Восстановление Тюкавина займет около полугода.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
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