У Тюкавина разрыв «крестов». Форвард «Динамо» выбыл на полгода («СЭ»)

Константин Тюкавин не сыграет до конца сезона.

Нападающий «Динамо » неудачно приземлился на ногу в результате единоборства с защитником Максимом Осипенко в матче с «Ростовом» (1:1). Игрок был заменен в 1-м тайме.

По информации «Спорт-Экспресса », футболист прошел МРТ. У него диагностирован субтотальный разрыв передней крестообразной связки правого колена.

Восстановление Тюкавина займет около полугода.