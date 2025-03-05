Орещук о травме Тюкавина: «Интересно, кто в «Динамо» решил находиться так долго в ОАЭ. С одного газона на другой резко переключиться – это риск для футболистов»
Роман Орещук высказался о ситуации с травмой Константина Тюкавина.
Ранее «Динамо» сообщило, что у 22-летнего нападающего диагностировано субтотальное повреждение передней крестообразной связки правого колена. Восстановление займет около полугода.
«Здесь есть важный момент, о котором мало говорят. «Динамо» провело 27 февраля заключительную тренировку на зимних сборах в ОАЭ. 28 числа команда вылетела в Ростов-на-Дону. А уже 2 марта состоялся матч.
Не слишком ли стремительно поменялась обстановка? С одного газона на другой так резко переключиться… С одного грунта на другой… Это же риск для футболистов – могут получить травмы… Интересно, кто именно принял решение находиться максимально долго в ОАЭ», – сказал бывший спортивный директор бело-голубых.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «РБ Спорт»
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