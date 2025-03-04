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  • Агент Тюкавина о «крестах»: «Надо своих ребят поддерживать. Костя – народный футболист. Еще и наших болельщиков порадует, и в Европе поиграет»
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Агент Тюкавина о «крестах»: «Надо своих ребят поддерживать. Костя – народный футболист. Еще и наших болельщиков порадует, и в Европе поиграет»

Агент Константина Тюкавина, рассказал в каком состоянии находится футболист.

Нападающий «Динамо» получил травму крестообразной связки в матче 19-го тура Мир РПЛ с «Ростовом» (1:1). 

– Косте в четверг будут делать операцию в Германии в Мюнхене.

В каком он моральном состоянии?

– Нормально, держится. Двигаемся вперед. Что нас не убивает – делает сильнее. Обсудили, что во время реабилитации у него будет время подучить языки, с дочкой провести время. Она будет больше всех рада, что папа будет проводить больше времени дома.

Серьезная травма, но постараемся быстрее вернуться. Меня удивляет, когда люди говорят, что Сычев после подобной травмы на свой уровень не вернулся, но надо своих ребят уважать, поддерживать. Костя – народный футболист, мне звонили со всей страны, из многих клубов – «Динамо», «Локомотива», «Крыльев», из Грозного, передавали ему слова поддержки. Приятно, что динамовские болельщики, которые живут в Германии, спрашивают адрес клиники, хотят приехать, поддержать его. Сказал им, что давайте пока разберемся с операцией, главное, чтобы все прошло удачно.

Это, конечно, большая потеря для лиги, как и травма Сперцяна. Это звездочки РПЛ. Костя – сильный человек, справится со всем. Кто‑то же начал говорить уже, что травма – крест на перспективах уехать в Европу. Все будет нормально. Он и наших болельщиков еще порадует, и в Европе поиграет, – сказал агент Алексей Сафонов.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
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