«Динамо» подтвердило «кресты» у Тюкавина: «У Кости субтотальное повреждение передней крестообразной связки, ориентировочные сроки – около полугода. Тюка, сил и терпения!»
«Динамо» сообщило диагноз Константина Тюкавина.
«У Кости Тюкавина диагностировано субтотальное повреждение передней крестообразной связки правого колена. Нападающий бело-голубых получил травму в середине первого тайма матча с «Ростовом» (1:1).
Костю ждет операция и дальнейшее восстановление. Ориентировочные сроки – около полугода.
Тюка, сил и терпения! Верим, что вернешься сильнее 🙏», – говорится в сообщении пресс-службы «Динамо».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал «Динамо»
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