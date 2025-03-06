Тюкавина прооперировали после разрыва «крестов». Форвард «Динамо» пропустит около полугода
Константин Тюкавин прооперирован после серьезной травмы колена.
Нападающий «Динамо» получил субтотальный разрыв передней крестообразной связки правого колена в матче 19-го тура Мир РПЛ с «Ростовом» (1:1).
Сегодня пресс-служба московского клуба сообщила, что Тюкавин перенес операцию на колене. Восстановление футболиста займет около 6 месяцев.
Фото: t.me/fcdynamo
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал «Динамо»
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