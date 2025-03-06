Тюкавина прооперировали после разрыва «крестов». Форвард «Динамо» пропустит около полугода

Константин Тюкавин прооперирован после серьезной травмы колена.

Нападающий «Динамо » получил субтотальный разрыв передней крестообразной связки правого колена в матче 19-го тура Мир РПЛ с «Ростовом» (1:1).

Сегодня пресс-служба московского клуба сообщила, что Тюкавин перенес операцию на колене. Восстановление футболиста займет около 6 месяцев.

Фото: t.me/fcdynamo