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Тюкавина прооперировали после разрыва «крестов». Форвард «Динамо» пропустит около полугода

Константин Тюкавин прооперирован после серьезной травмы колена.

Нападающий «Динамо» получил субтотальный разрыв передней крестообразной связки правого колена в матче 19-го тура Мир РПЛ с «Ростовом» (1:1).

Сегодня пресс-служба московского клуба сообщила, что Тюкавин перенес операцию на колене. Восстановление футболиста займет около 6 месяцев.

Фото: t.me/fcdynamo

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал «Динамо»
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