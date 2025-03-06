Моуринью о расизме: «Галатасарай» поступил неумно, они не знали моего прошлого, связей с Африкой. Обвинять меня в этом – плохое решение, это обернулось против них»

Жозе Моуринью высказался об обвинении в расизме от «Галатасарая».

Напомним, «Галатасарай » и «Фенербахче» сыграли вничью (0:0) в 25-м туре чемпионата Турции.

После матча Моуринью раскритиковал поведение игроков и тренерского штаба «Галатасарая», заявив, что они «прыгали как обезьяны». «Галатасарай» назвал слова Моуринью расизмом и неуважением к турецкому народу.

Изначально главный тренер «Фенербахче » был дисквалифицирован на 4 игры. После апелляции клуба наказание тренера было сокращено: дисквалификация уменьшена с 4 игр до двух, штраф – с 1,6 млн турецких лир (примерно 42 500 евро) до 558 тысяч лир (примерно 14 775 евро).

«Они поступили неумно в своих нападках на меня, потому что не знали моего прошлого. Они не знали моих связей с Африкой, с африканцами, африканскими игроками и африканскими благотворительными организациями.

Так что вместо того, чтобы направиться против меня, я думаю, это обернулось против них.

Все знают, кто я как человек. Все знают мои плохие качества, но это не одно из них. Как раз наоборот!

Самое главное – я знаю, кто я, и нападение с обвинением в расизме было плохим решением», – заявил Моуринью .

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