Моуринью о расизме: «Галатасарай» поступил неумно, они не знали моего прошлого, связей с Африкой. Обвинять меня в этом – плохое решение, это обернулось против них»
Напомним, «Галатасарай» и «Фенербахче» сыграли вничью (0:0) в 25-м туре чемпионата Турции.
После матча Моуринью раскритиковал поведение игроков и тренерского штаба «Галатасарая», заявив, что они «прыгали как обезьяны». «Галатасарай» назвал слова Моуринью расизмом и неуважением к турецкому народу.
Изначально главный тренер «Фенербахче» был дисквалифицирован на 4 игры. После апелляции клуба наказание тренера было сокращено: дисквалификация уменьшена с 4 игр до двух, штраф – с 1,6 млн турецких лир (примерно 42 500 евро) до 558 тысяч лир (примерно 14 775 евро).
«Они поступили неумно в своих нападках на меня, потому что не знали моего прошлого. Они не знали моих связей с Африкой, с африканцами, африканскими игроками и африканскими благотворительными организациями.
Так что вместо того, чтобы направиться против меня, я думаю, это обернулось против них.
Все знают, кто я как человек. Все знают мои плохие качества, но это не одно из них. Как раз наоборот!
Самое главное – я знаю, кто я, и нападение с обвинением в расизме было плохим решением», – заявил Моуринью.
Дрогба – «Галатасараю» о Моуринью: «Как мой «папа» может быть расистом? Я знаю Жозе уже 25 лет, и он не такой»
Моуринью подал в суд на «Галатасарай» и хочет получить почти 2 млн лир за моральный вред. Тренера «Фенербахче» обвинили в расизме после слов «прыгали как обезьяны»
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