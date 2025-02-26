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Дрогба – «Галатасараю» о Моуринью: «Как мой «папа» может быть расистом? Я знаю Жозе уже 25 лет, и он не такой»

Дидье Дрогба вступился за Жозе Моуринью.

Напомним, «Галатасарай» и «Фенербахче» сыграли вничью (0:0) в 25-м туре чемпионата Турции.

После матча Моуринью раскритиковал поведение игроков и тренерского штаба «Галатасарая», заявив, что они «прыгали как обезьяны». «Галатасарай» назвал слова Моуринью расизмом и неуважением к турецкому народу и пообещал обратиться в суд, ФИФА и УЕФА.

«Дорогой «Галатасарай». 

Вы знаете, как я гордился тем, что носил желто-красную футболку, и как я люблю самый титулованный клуб Турции! Мы все знаем, насколько страстным и жарким может быть соперничество, и мне посчастливилось испытать это на своем опыте.

Я видел недавние комментарии о Жозе Моуринью. Поверьте мне, я знаю Жозе уже 25 лет (изначально было написано «20 лет» – Спортс’‘), и он не расист, и история (как прошлая, так и недавняя) это доказывает.

Давайте сосредоточимся на наших матчах, поддержим наших блестящих «львов» и выиграем чемпионат, чтобы приблизиться к пятой звезде. 

Как мой «папа» может быть расистом? 🤷🏾‍♂️ Да ладно, ребята», – написал бывший нападающий «Челси» и «Галатасарая». 

Дерби в Стамбуле – 🔥: 30 тысяч полиции, Жозе обвинили в расизме, команды не пожали руки

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Дидье Дрогба
logoФенербахче
logoвысшая лига Турция
logoДидье Дрогба
logoГалатасарай
logoЖозе Моуринью
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