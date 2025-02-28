Моуринью подал в суд на «Галатасарай» и хочет получить почти 2 млн лир за моральный вред. Тренера «Фенербахче» обвинили в расизме после слов «прыгали как обезьяны»
Жозе Моуринью подал иск в отношении «Галатасарая».
«Фенербахче» объявил, что главный тренер команды хочет добиться возмещения морального вреда после того, как был обвинен в расизме и неуважении к турецкому народу за слова «прыгали как обезьяны». Португальский специалист хочет получить 1 907 000 лир (чуть больше 50 тысяч евро) «за посягательства на его личные права».
Ранее сам Моуринью был дисквалифицирован на 4 игры и оштрафован на 42 500 евро.
Бан Жозе на 4 матча – за фразу про обезьян и оскорбление судьи. «Галатасарай» пойдет в суд
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Фенербахче»
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