Моуринью подал в суд на «Галатасарай» и хочет получить почти 2 млн лир за моральный вред. Тренера «Фенербахче» обвинили в расизме после слов «прыгали как обезьяны»

Жозе Моуринью подал иск в отношении «Галатасарая».

«Фенербахче » объявил, что главный тренер команды хочет добиться возмещения морального вреда после того, как был обвинен в расизме и неуважении к турецкому народу за слова «прыгали как обезьяны». Португальский специалист хочет получить 1 907 000 лир (чуть больше 50 тысяч евро) «за посягательства на его личные права».

Ранее сам Моуринью был дисквалифицирован на 4 игры и оштрафован на 42 500 евро.

Бан Жозе на 4 матча – за фразу про обезьян и оскорбление судьи. «Галатасарай» пойдет в суд