Моуринью оштрафован на 42 500 евро за «неспортивное поведение» после дерби с «Галатасараем». Тренер также дисквалифицирован на 4 матча

Жозе Моуринью оштрафован примерно на 42 500 евро по итогам матча с «Галатасараем» (0:0).

Федерация футбола Турции наказала тренера «Фенербахче » за «неспортивное поведение».

Сообщалось , что Моуринью также дисквалифицирован на четыре матча: два – за расизм, два – за оскорбительную фразу в адрес четвертого судьи из бригады словенского рефери Славко Винчича.

После игры Моуринью заявил, что запасные и тренеры «Галатасарая » «прыгали как обезьяны».