Моуринью оштрафован на 42 500 евро за «неспортивное поведение» после дерби с «Галатасараем». Тренер также дисквалифицирован на 4 матча
Жозе Моуринью оштрафован примерно на 42 500 евро по итогам матча с «Галатасараем» (0:0).
Федерация футбола Турции наказала тренера «Фенербахче» за «неспортивное поведение».
Сообщалось, что Моуринью также дисквалифицирован на четыре матча: два – за расизм, два – за оскорбительную фразу в адрес четвертого судьи из бригады словенского рефери Славко Винчича.
После игры Моуринью заявил, что запасные и тренеры «Галатасарая» «прыгали как обезьяны».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: El Pais
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости