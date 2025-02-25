«Фенербахче» подаст в суд на «Галатасарай» после обвинений Моуринью в расизме: «Они пытались манипулировать словами Жозе. Это отвратительно»
Команды сыграли вничью (0:0) в 25-м туре чемпионата Турции.
После матча Моуринью раскритиковал поведение игроков и тренерского штаба «Галатасарая», заявив, что они «прыгали как обезьяны». «Галатасарай» назвал слова Моуринью расизмом и неуважением к турецкому народу и пообещал обратиться в суд, ФИФА и УЕФА.
«Мы более чем на 110 процентов уверены, что он не имел в виду ничего расистского. Всю жизнь у него были очень хорошие отношения с людьми разных национальностей по всему миру.
Все объясняется очень просто. Это оскорбляет интеллект некоторых людей. Они пытались манипулировать словами Жозе, и в конце концов мы увидели фальшивое и театральное поведение «Галатасарая».
Когда он сказал, что они прыгали как обезьяны, он имел в виду вполне конкретное движение, и теперь видеозапись стала достоянием общественности. Это просто описание – все равно что сказать, например: «Ты бегаешь как кролик». Или: «Ты опасен как змея». Мы используем названия животных, когда описываем что-то с определенным преувеличением, все очень просто.
Мы подадим в суд на «Галатасарай» за обвинения в адрес нашего тренера, потому что это отвратительно», – сказал вице-президент «Фенербахче» Аджун Илиджали.
«Фенербахче» о словах Моуринью про обезьян и игроков «Галатасарая»: «Высказывание никак не связано с расизмом, вырвано из контекста и искажено. Попытки выставить его таким – злонамеренный подход»
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий