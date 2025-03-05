Мостовой о тренерской лицензии: «Я теперь звезда, стал очень занятым, все комментарии через представителя. Если серьезно, буду рад кому-то помочь в деле, которому отдал всю жизнь»
Александр Мостовой пошутил о своем новом статусе.
4 марта стало известно, что бывший полузащитник «Спартака», Сельты» и сборной России завершил обучение и получил тренерскую лицензию УЕФА категории А, дающую право работать в штабе главного тренера в высшей лиге. Сегодня ему вручили документы.
«Я теперь звезда! Я стал очень занятым, поэтому все комментарии через представителя!
Если серьезно, то сегодня подъехал забрать удостоверение. Хорошо пообщались на месте, посмеялись. Когда получил удостоверение, сразу сказал: «Ребят, все! Извините, у меня время – идут разговоры и предложения».
Слава богу, что все нормально закончилось. Я всегда открыт для предложений и буду рад кому-то помочь в деле, которому отдал всю жизнь», – сказал Мостовой.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Чемпионат»
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