Мостовой о тренерской лицензии: «Я теперь звезда, стал очень занятым, все комментарии через представителя. Если серьезно, буду рад кому-то помочь в деле, которому отдал всю жизнь»

Александр Мостовой пошутил о своем новом статусе.

4 марта стало известно, что бывший полузащитник «Спартака », Сельты» и сборной России завершил обучение и получил тренерскую лицензию УЕФА категории А, дающую право работать в штабе главного тренера в высшей лиге. Сегодня ему вручили документы .

«Я теперь звезда! Я стал очень занятым, поэтому все комментарии через представителя!

Если серьезно, то сегодня подъехал забрать удостоверение. Хорошо пообщались на месте, посмеялись. Когда получил удостоверение, сразу сказал: «Ребят, все! Извините, у меня время – идут разговоры и предложения».

Слава богу, что все нормально закончилось. Я всегда открыт для предложений и буду рад кому-то помочь в деле, которому отдал всю жизнь», – сказал Мостовой .