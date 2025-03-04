Марсело о Роналду и Месси: «Понятия «лучший в истории» не существует, нам повезло играть с ними в одно время. Многие хотят сравнить их, забывая насладиться обоими»

Марсело не видит смысла сравнивать Криштиану Роналду с Лионелем Месси.

«Не существует понятия «лучший в истории». Нам повезло, что мы играли в одно время с Криштиану и Месси . Был период, когда эти двое были абсолютно безумны – если один забивал два, то другой забивал три.

Мы видели это вживую, и нам очень нравилось. Большинство людей хотят сравнить их, но забывают насладиться обоими», – сказал бывший защитник «Реала» Марсело .

Дренте о лучшем футболисте мира: «Я очень уважаю Месси, но Роналду забьет 1000 голов, цифры не лгут. Если выбирать одного, это будет Гути»

Бензема о том, что Роналду назвал себя лучшим футболистом в истории: «Каждый говорит, что хочет. Для меня лучший Роналдо из Бразилии»