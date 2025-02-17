Каземиро: «Месси и Роналду были лучшими в моем поколении, они изменили футбол, как и Гвардиола. 50 голов за сезон казались чем-то нормальным»
– Считаете ли вы, что то, что должно было стать золотой эрой Месси в «Барсе», было сорвано четырьмя победами «Реала» в Лиге чемпионов за пять лет?
— Это трудно объяснить. Месси был одним из лучших игроков в истории, но у нас был другой игрок, Криштиану Роналду. То, что они оба сделали, неповторимо. В моем поколении лучшими были Криштиану, Месси... и я бы добавил, что Неймар немного отстает от них. Я бы поставил его на пьедестал почета.
Но Криштиану и Месси многое сделали для футбола и изменили его. Точно так же, как Гвардиола изменил футбол тики-такой, эти двое изменили его тоже. 50 голов за сезон казались чем-то нормальным. Эти два игрока останутся в нашей памяти.
И мы выиграли Лигу чемпионов при Зидане, который тоже ознаменовал собой целую эпоху, – сказал полузащитник «Манчестер Юнайтед», ранее выступавший за «Реал».
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