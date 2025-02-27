Дренте о лучшем футболисте мира: «Я очень уважаю Месси, но Роналду забьет 1000 голов, цифры не лгут. Если выбирать одного, это будет Гути»
Ройстон Дренте рассказал, кого считает лучшим игроком мира.
«Я очень уважаю Месси, потому что все видели, чего он добился в мире футбола, это невероятно. Но цифры не лгут, Криштиану забьет 1000 голов, Месси не может этим похвастаться. Если мне придется выбирать кого-то одного... это будет Гути.
Мой нынешний кумир – Винисиус Жуниор, скорость, с которой он играет, невероятна, мне также нравится Родриго. Я все еще болею за «Реал», в отличие от своих двоюродных братьев, хотя клуб моей жизни – «Фейеноорд», – сказал бывший полузащитник «Фейеноорда» и «Реала».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: As
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