Мостовой о Головине: «Только Роналду и Месси могут провести 20 лет стабильно. Возможно, у Саши черная полоса в «Монако», но оставьте его в покое, пусть спокойно играет»

Александр Мостовой высказался об игре Александра Головина в «Монако».

28-летний хавбек выбыл на несколько недель из-за травмы приводящей мышцы. Ранее россиянин пропускал матчи из-за повреждения лодыжки.

«Александр Головин играет за «Монако», живет в прекрасном городе, имеет хороший контракт. Что еще надо?

У любого футболиста бывают разные периоды. Возможно, у Головина черная полоса в «Монако ». И не надо забывать, что у Александра сначала одна травма была, потом другое повреждение.

Только два величайших футболиста могут провести 20 лет стабильно – Криштиану Роналду и Лионель Месси (смеется). В общем, оставьте Сашу в покое. Пусть спокойно играет», – сказал бывший игрок сборной России Александр Мостовой .

Головин готов уйти из «Монако» в топ-клуб: «Но только в суперкоманду. «Реал», «Бавария», «Барса», «Ман Сити»? Да»