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Энрике назвал собаку в честь Месси: «Считаю его лучшим в истории, он добился фантастических результатов. Пес тоже светлый и этим напоминает мне Лео в хорошем смысле»

Луис Энрике Андре назвал собаку в честь Лионеля Месси.

– Кто лучший игрок в истории футбола?

– Месси. Он добился фантастических результатов. А еще он тоже левша (улыбается).

– Но ты бразилец, а он аргентинец! Не Роналдо, не Пеле? Не Криштиану [Роналду]?

– Не думаю, что когда-то был кто-то подобного уровня, хотя я не видел вживую, как играл Пеле. Но вижу, как играет Месси, и поэтому считаю его лучшим в истории.

– Я читал, что ты назвал своего пса Месси. Почему?

– Да, это правда. Я назвал его Месси, потому что он тоже светлый и этим в хорошем смысле напоминает мне его (улыбается), – сказал полузащитник «Зенита».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
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