«Мы против всего и всех, к сожалению». Леау после 3-го подряд поражения «Милана»
Рафаэл Леау прокомментировал неудачные результаты «Милана».
Вчера «россонери» уступили «Лацио» со счетом 1:2 в 27-м туре Серии А. Это третье подряд поражение миланцев.
«К сожалению, мы против всего и всех. Пришло время вернуться к позитивным результатам, команда останется сплоченной как никогда!» – написал португальский вингер в сторис инстаграма после матча.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
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