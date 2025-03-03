«Мы против всего и всех, к сожалению». Леау после 3-го подряд поражения «Милана»

Рафаэл Леау прокомментировал неудачные результаты «Милана».

Вчера «россонери» уступили «Лацио » со счетом 1:2 в 27-м туре Серии А. Это третье подряд поражение миланцев.

«К сожалению, мы против всего и всех. Пришло время вернуться к позитивным результатам, команда останется сплоченной как никогда!» – написал португальский вингер в сторис инстаграма после матча.