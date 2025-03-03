Ди Канио о 4-й форме «Милана»: «Ниже пояса это похоже на форму Бельгии, выше – на форму Португалии. Что это такое? Важна индивидуальность, важна футболка «россонери»!»

Паоло Ди Канио не нравится 4-й комплект формы «Милана».

Вчера «россонери» потерпели поражение от «Лацио » со счетом 1:2 в 27-м туре Серии А. Миланцы играли в красно-зеленой форме с желтыми и черными элементами.

«Ниже пояса это похоже на форму сборной Бельгии, выше пояса – на форму сборной Португалии. Что это такое? В такой момент, когда важна индивидуальность, важна футболка «россонери»! Вы играете дома.

Я разбираюсь в маркетинге, потому что мы живем в наше время, но всему свое время и место. Есть более серьезные проблемы, но это тоже маленькая деталь», – сказал бывший нападающий «Милана » и «Лацио» в эфире Sky Sport.

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Ди Канио о «Милане» и Консейсау: «Свободное падение. Трудно поверить, что оно не продолжится»