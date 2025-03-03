Ди Канио о «Милане» и Консейсау: «Свободное падение. Трудно поверить, что оно не продолжится»

Паоло Ди Канио не верит, что Сержиу Консейсау остановит падение «Милана».

«Милан» дома уступил «Лацио» (1:2) в 27-м туре Серии А, играя в меньшинстве после удаления защитника Страхини Павловича на 67-й минуте. Победный гол на 98-й с пенальти забил Педро.

Команда Сержиу Консейсау потерпела третье поражение подряд и опустилась на 9-е место в Серии А.

– Может ли Консейсау изменить ситуацию?

– В жизни может случиться все, что угодно, но мне это кажется почти невозможным.

Это видно по отношениям [с игроками], которые ухудшились, по выбору футболистов, по новым игрокам. Феликс не попал в старт, но тренер выпустил Жоау на поле [вместо Юнуса Мусы в первом тайме], как только он смог это сделать, но он создает проблемы для остальных.

Перед выходом Феликса на поле Рейндерс прорвался в штрафную и чуть не забил. Тейани ограничен в центре поля рядом с Фофана, который не в порядке – скорее, психологически, чем физически.

Я думаю, это полное свободное падение, и трудно поверить, что это падение не продолжится, если на этот раз не будут сделаны какие-то важные и правильные выводы.

Приходит Уокер, и вы надеетесь, что он привнесет опыт. Но что он может сделать? – сказал бывший нападающий «Милана» и «Лацио» Ди Канио в программе Sky Calcio Club.