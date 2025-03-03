Маркеджани о «Милане»: «Неорганизованная или плохо организованная команда. Лучшие моменты у них возникают, когда ситуация уже наполовину отчаянная. Когда соперник атакует грамотно, появляются проблемы»

Лука Маркеджани высказался о проблемах «Милана».

«Россонери» проиграли «Лацио » (1:2) в 27-м туре Серии А. Это третье поражение команды подряд.

«Судя по тому, что я вижу, «Милан» – это неорганизованная или плохо организованная команда. Все лучшие моменты у них возникают, когда игра становится хаотичной, когда ситуация уже наполовину отчаянная. Такое случилось в Суперкубке, в матче с «Пармой».

Вчерашний старт, их подход к игре, был просто ужасным. «Лацио» четыре раза выходил на ударную позицию после прямых передач, без какого-либо сопротивления. Гол, который они пропустили, – это обычный вертикальный пас, в котором Павлович не проявил достаточной хладнокровности. Как только соперник атакует грамотно, «Милан » сразу испытывает проблемы», – сказал бывший вратарь сборной Италии и «Лацио» в программе Sky Calcio Club.