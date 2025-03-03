Капелло о Ямале: «Его называли новым Месси, но он не достигнет этого уровня. Ламин – экстраординарный, потрясающий, топ-игрок, но у него нет гения Лео»
Фабио Капелло считает, что Ламин Ямаль не достигнет уровня Лионеля Месси.
Бывший тренер клубов Серии А и сборной России выступил на церемонии представления номинантов на премию Laureus.
«Он парень, который добивается больших успехов.
Когда он начинал в «Барселоне», говорили, что он новый Месси, но нет, он не достигнет этого уровня. Он экстраординарный, потрясающий, топ-игрок, но у него нет гения Месси», – сказал Капелло.
Ямаль, Вембаньяма, «Байер» – среди претендентов на приз в номинации «прорыв года» от Laureus
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Marca
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