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  • «Месси и Роналду уникальны, они 10-20 лет демонстрировали стратосферный уровень. Ямаль великолепен, но не стоит делать сравнения, нужно защищать парня». Сауль о вингере «Барсы»
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«Месси и Роналду уникальны, они 10-20 лет демонстрировали стратосферный уровень. Ямаль великолепен, но не стоит делать сравнения, нужно защищать парня». Сауль о вингере «Барсы»

Сауль Ньигес высказался о сравнениях Ламина Ямаля с Лионелем Месси.

«Если хотим, чтобы у него все получилось, придется сбавить обороты. Во-первых, потому что Месси уникален. Я не думаю, что найдется кто-то, кто сможет сравниться с ним. Криштиану [Роналду] уникален. Это игроки, которые 10, 15, 20 лет провели в элитном футболе, демонстрируя стратосферный уровень.

После Евро Ламин Ямаль был великолепен, но не стоит делать сравнения. Мы, испанские болельщики, должны защищать этого парня, чтобы он продолжал играть, чтобы у него все шло хорошо», – сказал полузащитник «Севильи». 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: El Desmarque
logoБарселона
logoЛамин Ямаль
logoСауль Ньигес
logoЛа Лига
logoКриштиану Роналду
logoЛионель Месси
logoСевилья
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