Жерар Пике: «Наша «Барса» была одной из лучших команд в истории. Жаль, что не было Ямаля, Кубарси или Рафиньи, но на их позициях были топ-игроки»
– Сколько игроков этой «Барсы» играли бы в вашей?
– В моей «Барсе»? Я был там много лет и выступал в нескольких составах, но если вы имеете в виду команду, которая выиграла требл, секстет, то вот что... Наша «Барса» была самим воплощением «Барселоны». Я бы сказал, что это одна из лучших команд в истории. Не знаю... Я бы сказал, несколько. В нашей «Барсе» были великолепные игроки.
Жаль, что у нас не было Ламина [Ямаля], [Пау] Кубарси или Рафиньи, которые сейчас играют на отличном уровне. Но в той «Барсе» на этих позициях были Месси, или Пуйоль, Вилья, Анри, Это’О... Мы говорим о самых топовых игроках.
Я думаю, что те, кто есть сейчас, должны заслужить право быть в этой команде. Они могут быть уверены в этом благодаря таланту и желанию, но им еще нужно научиться выигрывать большие титулы, – заявил бывший защитник «Барселоны».
Жерар Пике: «Барса» – более талантливая команда, «Реал» всегда будет страдать, когда сталкивается с ней. Но он стабильнее, у них более зрелые игроки»
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