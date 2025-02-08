Жерар Пике: «Наша «Барса» была одной из лучших команд в истории. Жаль, что не было Ямаля, Кубарси или Рафиньи, но на их позициях были топ-игроки»

Жерар Пике сравнил нынешнюю «Барселону» с той, в которой играл сам.

– Сколько игроков этой «Барсы» играли бы в вашей?

– В моей «Барсе»? Я был там много лет и выступал в нескольких составах, но если вы имеете в виду команду, которая выиграла требл, секстет, то вот что... Наша «Барса» была самим воплощением «Барселоны». Я бы сказал, что это одна из лучших команд в истории. Не знаю... Я бы сказал, несколько. В нашей «Барсе» были великолепные игроки.

Жаль, что у нас не было Ламина [Ямаля], [Пау] Кубарси или Рафиньи , которые сейчас играют на отличном уровне. Но в той «Барсе» на этих позициях были Месси , или Пуйоль , Вилья, Анри, Это’О... Мы говорим о самых топовых игроках.

Я думаю, что те, кто есть сейчас, должны заслужить право быть в этой команде. Они могут быть уверены в этом благодаря таланту и желанию, но им еще нужно научиться выигрывать большие титулы, – заявил бывший защитник «Барселоны».

Жерар Пике: «Барса» – более талантливая команда, «Реал» всегда будет страдать, когда сталкивается с ней. Но он стабильнее, у них более зрелые игроки»