  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Левандовски о Ямале: «Великолепный игрок с большим талантом, но важно его окружение. Они должны думать о том, чтобы через 10 лет он вышел на высший уровень»
3

Левандовски о Ямале: «Великолепный игрок с большим талантом, но важно его окружение. Они должны думать о том, чтобы через 10 лет он вышел на высший уровень»

Роберт Левандовски порассуждал о будущем Ламина Ямаля.

– Поклонники Ламина Ямаля видят в нем игрока, который в будущем станет важнее, чем Пеле, Марадона или Месси. Однако ему может быть труднее.

– Правильно. Он великолепный игрок с большим талантом, но его окружение имеет значение. Они должны думать не о том, что с ним будет через 2-3 года, а о том, чтобы через 10 лет он вышел на высший уровень.

Речь идет о том, что происходит вокруг молодых игроков. Потому что деньги, которые они зарабатывают, – это здорово, но, будем честны, деньги также могут расслабить игрока. Мы люди. Кроме того, давайте вспомним о внешних раздражителях. Когда я начинал, все было по-другому. Вы ждали газету до понедельника, и на этом все заканчивалось, интернет тогда еще только зарождался и функционировал по-другому. Моему поколению в этом отношении было проще.

Сейчас мы живем в мире, где комментарии в социальных сетях могут быть весьма резкими. В долгосрочной перспективе это может измотать молодых игроков. Поэтому, хотя талант Ламина не вызывает сомнений, ряд решений, принятых им и его окружением, важны для того, чтобы через 10 лет он все равно хотел еще большего, – сказал нападающий «Барселоны».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Piłka Nożna
logoЛамин Ямаль
logoЛа Лига
logoРоберт Левандовски
logoБарселона
деньги
logoДиего Марадона
logoЛионель Месси
соцсети
болельщики
logoПеле
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Ямаль продлит контракт с «Барсой» в июле, когда ему будет 18. Будущая зарплата в 7-8 млн евро в год – 3-я в команде после Левандовского и де Йонга (Хосе Альварес)
4531 января, 10:39
Рекомендуем
Главные новости
За касание лица Нильссона судья назначил пенальти в ворота «Аталанты» на 91-й. ВАР подтвердил фол Хина, «Брюгге» забил и выиграл
12 минуты назадФото
«Эвертон» – «Ливерпуль». 1:1 – Мак Аллистер сравнял с передачи Салаха. Онлайн-трансляция
88 минут назадLive
«МЮ» может закрыть офис в Лондоне с целью сокращения расходов
1115 минут назад
Лига чемпионов. Стыковые матчи. «Милан» в гостях у «Фейеноорда», «Селтик» принимает «Баварию», «Монако» играет с «Бенфикой», «Брюгге» одолел «Аталанту»
14015 минут назад
«Ливерпуль» впервые выставил стартовый состав без англичан в матче высшей лиги Англии
615 минут назад
«Брюгге» на 94-й вырвал победу у «Аталанты» – 2:1! Нильссон забил с пенальти, назначенного за удар в лицо от Хина на 91-й
5419 минут назад
«Айнтрахт» мог подписать Роналду в 2022-м, вспомнил директор клуба Креше: «Но сразу стало ясно, что это бессмысленно. Криштиану был бы слишком большим игроком для нас»
1026 минут назад
Чемпионат Англии. «Эвертон» примет «Ливерпуль» в перенесенном матче 15-го тура
9027 минут назад
«Барселона» показала видео о ходе строительных работ на «Камп Ноу». Реконструкция стадиона завершится в 2026-м, первые матчи планируется провести уже в этом сезоне
336 минут назад
«Реал», «Ливерпуль», «МЮ» и «Челси» интересуются Лукеба. Отступные защитника «Лейпцига» – 90 млн евро
242 минуты назад
Ко всем новостям
Последние новости
Левандовски о Ямале: «Он играет так, словно на 5-7 лет старше, чем на самом деле. До него я никогда не был уверен, что какой-то мальчик сделает большую карьеру»
6 минут назад
Маскерано о Месси в «Интер Майами»: «Лучший игрок в истории футбола. Сейчас он очень спокоен, расслаблен и счастлив»
220 минут назад
Личка о Бителло: «Он хотел в «Ботафого», но клубы не договорились. Он сказал мне: «Если я остаюсь в «Динамо», буду работать как всегда – это пойдет всем на пользу»
433 минуты назад
Ловчев о Дзюбе: «Лучший нападающий десятилетия, куда бы он ни приходил. Как бы кто ни относился – его нефутбольную деятельность я тоже не люблю»
749 минут назад
«Фейеноорд» – «Милан». Леау, Феликс, Пулишич и Хименес в основе. Онлайн-трансляция начнется в 23:00
57 минут назад
«Селтик» – «Бавария». Кейн, Мусиала, Сане и Олисе играют. Онлайн-трансляция начнется в 23:00
357 минут назад
«Монако» – «Бенфика». Головин, Эмболо, Трубин и Актюркоглу в старте. Онлайн-трансляция начнется в 23:00
358 минут назад
«Мариуполь» подал в суд на «Локо». Иск может быть связан с компенсационными выплатами за трансфер Мампасси из «Шахтера» в 2021-м («РБ Бизнес»)
6сегодня, 18:57
Нерес пропустит около 40 дней из-за травмы бедра. Вингер «Наполи» не сыграет с «Интером»
4сегодня, 18:42
Котин вернулся в «Ростов» из аренды в «Динамо» Махачкала
сегодня, 18:37
Рекомендуем