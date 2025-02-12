Левандовски о Ямале: «Великолепный игрок с большим талантом, но важно его окружение. Они должны думать о том, чтобы через 10 лет он вышел на высший уровень»

Роберт Левандовски порассуждал о будущем Ламина Ямаля.

– Поклонники Ламина Ямаля видят в нем игрока, который в будущем станет важнее, чем Пеле, Марадона или Месси. Однако ему может быть труднее.

– Правильно. Он великолепный игрок с большим талантом, но его окружение имеет значение. Они должны думать не о том, что с ним будет через 2-3 года, а о том, чтобы через 10 лет он вышел на высший уровень.

Речь идет о том, что происходит вокруг молодых игроков. Потому что деньги, которые они зарабатывают, – это здорово, но, будем честны, деньги также могут расслабить игрока. Мы люди. Кроме того, давайте вспомним о внешних раздражителях. Когда я начинал, все было по-другому. Вы ждали газету до понедельника, и на этом все заканчивалось, интернет тогда еще только зарождался и функционировал по-другому. Моему поколению в этом отношении было проще.

Сейчас мы живем в мире, где комментарии в социальных сетях могут быть весьма резкими. В долгосрочной перспективе это может измотать молодых игроков. Поэтому, хотя талант Ламина не вызывает сомнений, ряд решений, принятых им и его окружением, важны для того, чтобы через 10 лет он все равно хотел еще большего, – сказал нападающий «Барселоны».