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Ламин Ямаль: «Месси – лучший игрок в истории. Если тебя сравнивают с ним, ты преуспел. Но я стараюсь быть собой»

Ламин Ямаль отреагировал на сравнения с Лионелем Месси.

– Вас часто сравнивают с Месси. Вы считаете это нормальным?

– К счастью, я не первый, кого сравнивают с Лео. Это значит, что у людей срабатывает что-то внутри каждый раз, когда они видят левоногого вингера, или иногда просто левоногого. Я стараюсь быть собой.

Конечно, Месси, и я всегда это говорю, – лучший игрок в истории, и если тебя сравнивают с ним, значит, ты преуспел, но я стараюсь быть собой. Я стараюсь делать то, что умею, и отдавать все ради этой футболки, – сказал футболист «Барселоны».

Опубликовано: Sports
Источник: Mundo Deportivo
logoЛамин Ямаль
logoБарселона
logoЛа Лига
logoЛионель Месси
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