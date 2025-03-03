Ямаль, Вембаньяма, «Байер» – среди претендентов на приз в номинации «прорыв года» от Laureus
Названы претенденты на приз от Laureus в номинации «прорыв года».
На награду претендуют шесть спортсменов.
Жюльен Альфред – легкоатлетка, олимпийская чемпионка в беге на 100 метров;
«Байер» – футбольный клуб, чемпион и обладатель Кубка Германии;
Саммер Макинтош – пловчиха, трехкратная чемпионка и серебряный призер Олимпиады;
Летсиле Тебого – легкоатлет, олимпийский чемпион в беге на 200 метров;
Виктор Вембаньяма – баскетболист, новичок года в НБА;
Ламин Ямаль – футболист, чемпион Европы.
Церемония награждения пройдет в Мадриде 21 апреля.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт Laureus
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