Анри о сравнениях Ямаля с Месси: «Лео – это Лео, а Ламин даже не пытается быть Ламином Ямалем – он уже Ламин Ямаль»

Тьерри Анри высказался о сравнениях Ламина Ямаля с Лионелем Месси.

«Я не люблю сравнения! Мне не нравится, когда люди сравнивают эпохи или игроков.

Лео – это Лео, а Ламин Ямаль… Он даже не пытается быть Ламином Ямалем – он уже Ламин Ямаль», – сказал бывший игрок «Барселоны».