Анри о сравнениях Ямаля с Месси: «Лео – это Лео, а Ламин даже не пытается быть Ламином Ямалем – он уже Ламин Ямаль»
Тьерри Анри высказался о сравнениях Ламина Ямаля с Лионелем Месси.
«Я не люблю сравнения! Мне не нравится, когда люди сравнивают эпохи или игроков.
Лео – это Лео, а Ламин Ямаль… Он даже не пытается быть Ламином Ямалем – он уже Ламин Ямаль», – сказал бывший игрок «Барселоны».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Goal
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