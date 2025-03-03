«Милан» уступил «Лацио» впервые за 5 матчей – Педро забил на 98-й с пенальти

«Лацио» обыграл «Милан» впервые за пять матчей .

«Милан » дома уступил «Лацио » (1:2) в 27-м туре Серии А, играя в меньшинстве после удаления защитника Страхини Павловича на 67-й минуте. Победный гол на 98-й с пенальти забил Педро.

В последний раз до этого дня римляне побеждали «россонери» два года назад – 4:0 на своем поле в январе 2023 года.

С тех пор у миланцев были три сухие победы, еще один матч завершился вничью.