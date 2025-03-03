Меньян сбил Исаксена на 94-й. Судья после ВАР назначил пенальти в ворота «Милана», и Педро на 98-й принес «Лацио» победу
В ворота «Милана» назначили поздний пенальти в игре с «Лацио».
«Милан» дома уступил «Лацио» (1:2) в 27-м туре Серии А, играя в меньшинстве после удаления защитника Страхини Павловича на 67-й минуте.
На 94-й минуте полузащитник римлян Густав Исаксен прорвался к воротам «россонери», протолкнул мяч к лицевой и упал на газон после контакта с вратарем Майком Меньяном.
Судья Джанлука Манганьелло не указал на точку, однако арбитр ВАР вмешался и пригласил рефери к монитору. Манганьелло оценил эпизод и назначил пенальти. Уже на 98-й минуте Педро реализовал свою попытку и принес победу «орлам».
Изображение: кадр из трансляции ESPN
Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
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