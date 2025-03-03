Меньян сбил Исаксена на 94-й. Судья после ВАР назначил пенальти в ворота «Милана», и Педро на 98-й принес «Лацио» победу

В ворота «Милана» назначили поздний пенальти в игре с «Лацио».

«Милан » дома уступил «Лацио » (1:2) в 27-м туре Серии А, играя в меньшинстве после удаления защитника Страхини Павловича на 67-й минуте.

На 94-й минуте полузащитник римлян Густав Исаксен прорвался к воротам «россонери», протолкнул мяч к лицевой и упал на газон после контакта с вратарем Майком Меньяном .

Судья Джанлука Манганьелло не указал на точку, однако арбитр ВАР вмешался и пригласил рефери к монитору. Манганьелло оценил эпизод и назначил пенальти. Уже на 98-й минуте Педро реализовал свою попытку и принес победу «орлам».

Изображение: кадр из трансляции ESPN

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.