Павлович удален за подкат сзади во 2-м тайме игры «Милана» с «Лацио» при 0:1
Защитник «Милана» удален во втором тайме матча с «Лацио».
На 67-й минуте Страхиня Павлович, догоняя убегающего в контратаку полузащитника Густава Исаксена, сбил датчанина в подкате со спины.
Главный судья Джанлука Манганьелло принял решение сразу показать 23-летнему сербу красную карточку.
«Милан» остался в меньшинстве при счете 0:1 в пользу «Лацио».
Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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