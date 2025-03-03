Павлович удален за подкат сзади во 2-м тайме игры «Милана» с «Лацио» при 0:1

Защитник «Милана» удален во втором тайме матча с «Лацио».

На 67-й минуте Страхиня Павлович , догоняя убегающего в контратаку полузащитника Густава Исаксена , сбил датчанина в подкате со спины.

Главный судья Джанлука Манганьелло принял решение сразу показать 23-летнему сербу красную карточку.

«Милан » остался в меньшинстве при счете 0:1 в пользу «Лацио ».

Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»