  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Шнякин про Дзюбу и Генича: «Костя – знаменитый, заслуженный человек, зачем ему выпрашивать примирения с Артемом через Слуцкого? Это глупость»
46

Шнякин про Дзюбу и Генича: «Костя – знаменитый, заслуженный человек, зачем ему выпрашивать примирения с Артемом через Слуцкого? Это глупость»

Дмитрий Шнякин высказался об Артеме Дзюбе и его конфликте с Константином Геничем.

«Маленький секретик расскажу: нас на канале предупреждали, что такое интервью выйдет, где Дзюба мог пройтись по комментаторам. Мы все отреагировали хорошо, ответили, что это замечательно, что есть возможность высказываться. Тем более Артем самый кликабельный в российском футболе.

Он всегда высказывается резко, интересно, но здесь и проблема Артема. В его категоричности не всегда все стыкуется, так скажем. Не зря ему предъявляли – всем ли он сам в лицо говорил об этих проблемах, а не за пределами личных бесед, во всяких интервью. И предъявляет что-то Геничу. Не скажу, что это лицемерие, но это несостыковка.

Я точно никогда не слышал от Кости про просьбы помирить его с Артемом через Слуцкого. Мы очень плотно общаемся с Костей, и ни разу я о таком не слышал. У него про это спрашивал, я склонен верить ему.

И самое главное: зачем это ему? Костя Генич – знаменитый, заслуженный человек, с чего вдруг ему выпрашивать примирения с Дзюбой через Слуцкого? Это глупость», – сказал комментатор «Матч ТВ» Шнякин.

Дзюба заговорил: «трусливенький» Галактионов, советы Соболеву, в «Локо» группировки («рулят чертановские»)

Дзюба – «футбольная псина» и «правдолюб». Так взорвался Генич

Второй раунд Генича и Дзюбы: реакция на «футбольную псину» и реплики о просьбе к Слуцкому

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoКонстантин Генич
logoАртем Дзюба
logoЛеонид Слуцкий
logoДмитрий Шнякин
logoШанхай Шеньхуа
logoМатч ТВ
logoСпорт-Экспресс
logoвысшая лига Китай
logoпремьер-лига Россия
телевидение
logoАкрон
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Второй раунд Генича и Дзюбы: реакция на «футбольную псину» и реплики о просьбе к Слуцкому
3425 ноября, 22:10
Генич про «псину»: «Я не Дзюбу так назвал, там же обезличено. Артем унизил мою карьеру – не считаю его слова достойными другого ответа»
8825 ноября, 19:30
Генич – агенту Дзюбы: «Начал нас учить, #####, как отвечать. ####, занимайтесь карьерой клиента и не рассказывайте, как реагировать комментаторам»
18125 ноября, 15:01
Генич о словах Дзюбы: «Фантазер. Ни разу не просил Слуцкого меня с ним помирить»
6425 ноября, 10:34
Артем Дзюба: «Генич что-то про псину вякает – это смешно, потом Слуцкого умоляет помирить его со мной. Что-то мужское пропало у комментаторов – в лицо никто ничего не может сказать»
8025 ноября, 08:15
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Артета о 2:0 с «МЮ»: «Арсенал» заслужил победу, думаю. Не знал, что «Ливерпуль» потерял очки, но выиграть АПЛ сложно»
20вчера, 23:07
Мбаппе о незабитом пенальти: «Большая ошибка в матче, где важна каждая деталь. Беру на себя полную ответственность»
34вчера, 22:59
Карло Анчелотти: «Мбаппе не в лучшей форме, возможно, но нужно дать ему время на адаптацию. У нас три пенальтиста: Килиан, Беллингем и Винисиус»
55вчера, 22:57
Аморим о 0:2 с «Арсеналом»: «Игроки «МЮ» контролировали матч, но стандарты изменили игру. Они могут поставить очень много футболистов рядом с вратарем, за мяч бороться практически невозможно»
35вчера, 22:55
Анчелотти про 1:2 с «Атлетиком»: «Игра была равной, «Реал» подвели детали. Мбаппе и Вальверде расстроены, но ошибки случаются, надо смотреть вперед. Мы все еще в деле»
15вчера, 22:45
Гвардиола о 3:0 с «Ноттингемом»: «Сити» нужна была эта победа, но проблемы продолжаются. Травма Аке выглядит нехорошо»
5вчера, 22:30
Слот о 3:3 с «Ньюкаслом»: «Ливерпуль» был великолепен во 2-м тайме, но недостаточно хорош в 1-м. Салах забивает всегда, когда он нам нужен – надеемся, он еще долго будет так продолжать»
11вчера, 22:18
«Ливерпуль» опережает «Челси» и «Арсенал» на 7 очков, «Ман Сити» – на 9
30вчера, 22:17
«МЮ» проиграл впервые после увольнения тен Хага – «Арсеналу». Было 7 матчей без поражений
66вчера, 22:08
Чемпионат Англии. «МЮ» проиграл «Арсеналу», «Ман Сити» разгромил «Форест», «Ливерпуль» сыграл 3:3 с «Ньюкаслом», «Челси» забил 5 голов «Саутгемптону»
596вчера, 22:07
Ко всем новостям
Последние новости
Мбаппе, Родриго, Вальверде и Анчелотти не получили оценок от Marca за матч с Атлетиком (1:2). У Беллингема 2 звезды за игру
458 минут назад
20 очков Рафиньи – лучший результат тура Ла Лиги, Беллингем набрал 16. Из-за переносов учитывались по 2 игры «Реала» и «Барсы»
сегодня, 01:55Фэнтези
Артета – 1-й тренер «Арсенала», обыгравший «МЮ» 4 раза подряд в АПЛ. 
6сегодня, 01:46
Аморим проиграл в чемпионате впервые за год. Прервалась 34-матчевая серия (31 победа, 3 ничьих)
3сегодня, 01:32
У «Реала» больше поражений (5) за 11 последних матчей, чем за предыдущие 73
3сегодня, 01:20
«Ливерпуль» после ошибки Келлехера пропустил 3-й гол на 90-й минуте матча с «Ньюкаслом». Голкипер не стал выбивать мяч после подачи штрафного, думая, что он уходит за пределы поля
8вчера, 22:59
Кубок Испании. 2-й раунд. «Райо» Хамеса одолел «Унионистас» из 3-й лиги, «Вильярреал» проиграл «Понтеведре», «Атлетико» сыграет с «Касереньо» в четверг
8вчера, 22:52
Райс о 2:0 с «МЮ»: «Арсенал» мог забить 3 или 4 гола. «Ливерпуль» потерял очки, они в 7 баллах от нас – посмотрим, что будет дальше»
4вчера, 22:47
Кубок Германии. 1/8 финала. «Лейпциг» разгромил «Айнтрахт», «Вольфсбург» – «Хоффенхайм», «Бавария» уступила «Байеру»
26вчера, 22:37
Ван дер Варт включил Роналду, Рамоса, Гути, Снейдера и ван дер Сара в команду из 5 человек
7вчера, 22:34