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  • Генич об отношениях с Дзюбой: «Максимальный игнор. Он – за справедливость, за все честное и против всего плохого. Многие думают, что я за его счет пиарюсь, но мне это не надо»
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Генич об отношениях с Дзюбой: «Максимальный игнор. Он – за справедливость, за все честное и против всего плохого. Многие думают, что я за его счет пиарюсь, но мне это не надо»

Константин Генич дал комментарий о взаимоотношениях с Артемом Дзюбой.

«Максимальный игнор. Ха-ха! Максимальное дистанцирование. Хотя, понятно, что где-то и когда-то мы пересечемся.

Понимаете, он – за справедливость. За все честное и против всего плохого. А я – такой плохой, что сначала вынес [на публику] спор с Сергеевым. Еще какие-то вещи наговорил.

Сейчас он рассказывает, что я умолял Слуцкого нас помирить, чего на самом деле, конечно, не было.

Дзюба – звонкий. Любая его фраза. Если он забил, не надо даже вопросов задавать – просто подставьте микрофон. Он сам тему найдет и сам расскажет, что ему интересно.

Я – не менее громкий. Я могу отреагировать рефлексами, эмоциями. Поэтому… Он наехал, я ответил. Все посмеялись.  Ленты новостей свой кликбейт собрали, все замечательно.

Многие думают, что я за его счет пиарюсь, но мне это точно не надо. И не уверен, что ему это надо», – сказал комментатор «Матч ТВ» Генич.

Второй раунд Генича и Дзюбы: реакция на «футбольную псину» и реплики о просьбе к Слуцкому

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: канал «Т-Лига Уличного Футбола» на YouTube
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