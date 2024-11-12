Дзюба – «футбольная псина» и «правдолюб». Так взорвался Генич

Поссорились не впервые.

Артем Дзюба в большом интервью «Матч ТВ» поддержал мнение Валерия Карпина о комментаторах. Особенно досталось Константину Геничу и его футбольной карьере.

Ждать ответа долго не пришлось – комментатор жестко ответил и назвал Дзюбу «футбольной псиной». Новый конфликт?

«Футбольной карьерой горжусь. С колокольчиком». Злость Генича после громкого интервью

Вот что сказал Дзюба: «Генич играл? Как говорит классик Станислав Черчесов: «Если он играл, то я творил». Где он играл? Я вас умоляю! Ну, где он играл-то, блин? На первенство водокачки, когда обыгрывал людей с колокольчиком? Он и то с ними вничью играл. Хватит! На фоне остальных – да, но и то скатился».

Автор телеграм-канала «Усы сопротивления» Роман Герасимов написал: «Представляю скорый махач между комментаторами за право работать на матчах «Акрона». После интервью Дзюбы забудут про Карпина». Генич отреагировал: «Буду проситься, да;))».

В 17:14 в комментариях под этим постом написали: «А там тебя серьезно атакует Артемка, прям персонально прошелся. Скатился Генич, говорит. Ответочка будет, Кость?» Генич ответил : «Нет».

А через четыре часа написал: «Ни одна футбольная псина не будет ставить под сомнение мою футбольную карьеру. Ни одна. Особенно такая, как правдолюб. Своей футбольной карьерой я горжусь. С колокольчиком».

Комментаторы поддержали Генича. Дзюбу зовут в эфир, а Журавель считает его слова «потоком инфантильного бреда»

Георгий Черданцев первым поддержал коллегу по «Матч ТВ».

«Я отлично помню карьеру Генича как футболиста. Это был один из самых талантливых игроков поколения. Ему очень не повезло. Если бы не жуткая травма и агент, который его просто обманул, уверен, он бы играл в топ‑клубе и сборной России. Слава богу, что у Дзюбы нет такой травмы.

Первый дивизион – это первенство водокачки? Многие футболисты через него прошли, и в конце концов разве Артем не играл в Томске и Туле? Это тоже не самые топовые клубы? Поэтому некрасиво так уничижительно говорить о карьере своего, можно сказать, коллеги.

Несмотря на травму, Генич нашел себя совершенно в другой сфере. Это единственный профессиональный футболист в России, который стал комментатором и проявил себя в такой творческой и сложной профессии.

Против комментаторов себя ведут оскорбительно практически все, кому не лень. После дерби первое сообщение, которое я получил, было такое: «Шавка ты спартаковская». Шавка? Мне 53 года. Ну подбери другое слово, «барбос» там, например. И так всякий раз. Это далеко не самая приятная сторона комментаторской профессии.

Может, зная это, никто из футболистов в эту профессию не идет. А Костя пошел. Поэтому он уникум – единственный в стране экс‑футболист, который много лет работает на самом высоком профессиональном уровне и сделал себе имя в сложной и далеко не всегда благодарной профессии. Я думаю, футболистам можно у Генича многому поучиться. Особенно, что делать, если карьера обрывается из‑за травмы», – уверен Черданцев.

Генеральный продюсер «Матча» Александр Тащин пригласил Дзюбу поработать комментатором.

«Георгий Владимирович [Черданцев] абсолютно прав в оценке карьеры Константина. Это пример спортсмена, который нашел себя после завершения карьеры на феноменально высоком уровне.

С большим удовольствием хочу пригласить вас, Артем, во время паузы в чемпионате или после завершения карьеры тоже попробовать себя у микрофона и присоединиться к нашей комментаторской бригаде. Даже дадим возможность выбрать напарника – уверен, все будут рады поработать вместе с вами. Если пройдете жернова игр «Эмполи» – «Комо» и «Лас-Пальмас» – «Леганес», дадим и матч РПЛ.

Уверен, что эксперт такого уровня, как вы, порвет эфир и украсит наш канал. Одно условие: говорить о происходящем на поле, а не оценивать действия игроков», – предложил Тащин.

Тимур Журавель тоже хотел бы, чтобы Дзюба прокомментировал футбол: «Всецело поддерживаю идею приглашения Дзюбы в комментаторы. Он создан для этого. У него классные реакции, он легко подбирает слова, чувство юмора при нем. Ну и футбольная карьера топ.

Единственное, Дзюбе ни в коем случае не надо «гонять мяч», он должен именно что раздавать оценки, иначе все его преимущества не будут видны.

Что касается реплик Дзюбы о Гениче, то я не вижу тут ничего для Кости обидного. Это же просто мера понимания Дзюбы, не более. Очевидно, Артем – приличный мизантроп, это часть его образа. В этой мизантропии его сила как спикера.

И вообще, люди как-то странно понимают обиженность. Вот мы, комментаторы, не согласились с посылом Карпина, все интеллигентно высказали свое мнение, возникла интересная дискуссия. Это абсолютно естественная вещь. Не понимаю, при чем тут обида.

Так и с новыми словами Дзюбы. Там не на что обижаться, там можно просто не согласиться. Для меня это в основном поток инфантильного бреда. Ну, в этом жанре Дзюба давно и убедительно работает. Что уж говорить, он в нем чертовски хорош. Надеюсь, скоро мы узнаем, каков он в комментаторском деле. Если, правда, найдется напарник, на которого Артем не обижен».

Вот реплика Дмитрия Шнякина – часть касаемо Генича: «Дискуссионный момент – по поводу присутствия профессиональных игроков и тренеров в эфире. Я так понял, Артем требует их присутствия. Окей, давайте разбираться.

Игравший и немало забивавший в Первой лиге Генич для Дзюбы не авторитет. Я со своими ЛФЛ и КФК – вообще глупышка‑ноунейм, это уже понял. Хотя были времена, когда обсуждали с Артемом футбол.

Но в соседнем абзаце Дзюба приводит в пример Гусева – и я не припомню, чтобы Виктор Михайлович играл на уровне Генича. И жесткие суждения у него были: например, «Роман Широков – это не уровень сборной» в матче Испания – Россия на Евро. Много других запоминающихся фраз. Какая‑то несостыковка получается. При этом, кстати, для меня Гусев – одна из икон профессии.

Далее. А почему Генич смог, а другие – нет? Почему у бывших футболистов не вышло? В первые годы «Матч ТВ» была уйма именитых футболистов в эфире. Чемпионы. Но либо им не нравилось, либо не тянули, либо не хотели, либо терпения не хватало. Это тяжелый труд – Костя начинал в том числе с комментария низших лиг.

Кстати, из Артема или из Василия Березуцкого вышли бы хорошие комментаторы, возможно. Но надо много работать. Да и интересы у них скорее тренерские».

А что у Генича за карьера? Без «водокачек и людей с колокольчиком»: почти добрался до РПЛ – помешали кресты в 27

Для начала – список клубов, за которые играл Генич. Матчей в командах РПЛ нет, но и «первенством водокачки» не назовешь.

🇷🇺 «Спартак» – 0 матчей, 0 голов

🇷🇺 «Спартак-2» – 22 матча, 2 гола

🇷🇺 «Торгмаш» – 14 матчей, 1 гол

🇷🇺 «Монолит» – 32 матча, 5 голов

🇱🇻 «Вентспилс» – 14 матчей, 3 гола

🇷🇺 «Химки» – 84 матча, 29 голов

🇷🇺 «Псков-2000» – 12 матчей, 2 гола

🇮🇱 «Маккаби Ахи» – нет данных

🇷🇺 «Амкар» – 57 матчей, 9 голов

Теперь – с деталями.

Генич занимался футболом с шести лет. В академии «Динамо» получил двойной перелом ноги, но восстановился и в девять попал в школу «Спартака». Его взяли в команду, несмотря на автогол.

В основу «Спартака» Константин не пробился и играл за дубль, получая 150 долларов в месяц. В 17 Генича арендовал люберецкий «Торгмаш», где платили в четыре раза больше. В «Спартаке» так и не сложилось – и в 20 Генич отправился в латвийский «Вентспилс».

После Прибалтики Генич сверкнул в «Химках» – и привлек интерес «Сатурна», «Торпедо» и «Кубани», но трансферы сорвались. В 2000-м Генич помог «Химкам» подняться в Первую лигу – забил 18 мячей.

В 2001-м Генич поиграл за скромный «Псков-2000», а дальше поехал в израильский «Маккаби Ахи». В 2002-м его пригласил «Амкар» из Первой лиги – и в ноябре 2003-го Константин вошел в историю пермского футбола: его гол «Факелу» вывел команду в Премьер-лигу.

Константин впервые пробился в элиту, но так и не сыграл из-за тяжелой травмы. В товарищеском матче он порвал кресты – и закончил карьеру в 27 лет.

«Дзюба фуфло! Позорник». Генич уже ругался с Артемом – из-за спора на юбилее Слуцкого

В 2021-м комментатор и футболист поспорили, забьет ли восемь голов за сезон форвард «Крыльев» Иван Сергеев. В итоге Константин выиграл и просил Дзюбу надеть майку «Спартак», разбань Генича», но Артем от этого открестился и условия спора не выполнил.

После чемпионского матча Дзюба даже назвал Генича желтой прессой за вынос разговора в паблик: «Мы не спорили на что-то. Константин Генич как желтая пресса. Мы разговаривали тет-а-тет. Он из этого раздул такую космическую [историю]... Не знает, как привлечь к себе внимание. Для меня это позорно, честно. Мне кажется, Ване Сергееву самому неудобно. Я Ваньку до этого не видел и не знал. Он очень хороший футболист, я рад, что он забивает, искренне переживал. Как Генич себя ведет... Это вообще фу. Правильно «Спартак» его забанил. Я его тоже забанил».

Комментатор разозлился. «Дзюба фуфло! Позорник. Вокруг было человек 10, какой тет-а-тет?! И он сам предложил спор. А теперь «Фу»! ###### [пипец]», – писал Константин в своем телеграм-канале.

Правда, потом Генич извинился за резкость: «Мне бы хотелось извиниться за оскорбления. Я прав по сути, но не по форме. Негоже мне было опускаться до уровня оскорблений, называть человека агрессивными словами».

Генич так объяснил эту историю. «Мы были на юбилее Леонида Слуцкого, и Артем мне сказал: «Ну что ты все расхваливаешь этого Сергеева? Вот увидишь, они сейчас в РПЛ выйдут – и он там забьет максимум 2-3». Я говорю: «Давай поспорим, что он забьет минимум семь». Он сказал: «Давай так: семь – выиграл я, восемь – выиграл ты». Я ответил, что вопросов нет, и стал болеть за Ивана Сергеева. На деньги спорить было бессмысленно и неинтересно, и я предложил: «Давай тот, кто проигрывает, исполняет желание». Он сказал: «Ну, хорошо», – рассказывал Генич в 2022-м.

В 2023-м Дзюба вспомнил об этом конфликте в интервью Нобелю: «Есть разговоры, о которых надо говорить и о которых не надо. Генич это понимает. Вот и все. Он раз, два, три, четыре, пять… Думаю: «Да когда же ты заткнешься?» Он не затыкается, все это раздувает, кайфует. Ну вот и получил. Потом что-то ляпнул, потом извинялся, вспылил. Ну вот я его встречу и разочек вспылю. Посмотрим, что Генич будет делать. Вот это я не понимаю – у нас все что угодно говорят».

Генич ответил: «Пусть встречает. Я готов, нет вопросов. И он в интервью сказал, что любой журналист побежит заявление в полицию писать, то я сразу говорю: никуда не побегу. Никаких заявлений. Хочет «всыпать» – не проблема. Жаль, что заблокировал везде. Попрошу Слуцкого, чтобы нам встречу организовал».

В мае 2023-го Дзюба помирился с Геничем в прямом эфире «Коммент.Шоу» – и даже поддержал комментатора в конфликте с «Ростовом».

Но теперь отношения вновь испортились – надолго ли?

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Фото: РИА Новости /Алексей Филиппов; vk.com/media.league ; instagram.com/genichkonstantin ; instagram.com/artem.dzyuba