Второй раунд Генича и Дзюбы: реакция на «футбольную псину» и реплики о просьбе к Слуцкому

Да, опять.

Артем Дзюба и Константин Генич снова препираются. В первой части было длинно, ведь к разборкам подключились и другие комментаторы.

Теперь Дзюба и Генич снова обменялись репликами.

Новая интрига – просил ли Генич Слуцкого помирить их с Дзюбой? Версии разнятся

Вкратце напомним. Дзюба в интервью «Матч ТВ» согласился с мнением Валерия Карпина о комментаторах, а заодно проехался по Геничу: «Где он играл? Я вас умоляю! Ну, где он играл-то, блин? На первенство водокачки, когда обыгрывал людей с колокольчиком?»

Генич задвинул в ответ: «Ни одна футбольная псина не будет ставить под сомнение мою футбольную карьеру. Ни одна. Особенно такая, как правдолюб. Своей футбольной карьерой я горжусь. С колокольчиком».

Новый виток – через пару недель.

Цитата Дзюбы для «ВсеПроСпорт»: «Наши комментаторы привыкли кого-то обсуждать, но сами не выдерживают в свой адрес никакой критики. Даже от врага можно услышать что-то дельное. Разумеется, я не считаю комментаторов своими врагами, но когда они там что-то говорят за спиной, а в лицо сюсюкаются и боятся что-либо сказать, это показатель личности. Что-то мужское куда-то пропало, в лицо никто ничего не может сказать.

Видел, что тот же Генич что-то про псину вякает. Ну, это прям смешно. А потом через раз звонит Слуцкому и умоляет помирить его со мной. Я просто с ним больше не хочу общаться, вот и все».

Реакция Генича была короткой – он написал в телеграм-канале: «Ни разу не просил Слуцкого меня с ним помирить. Ни разу:) Фантазер))».

Дальше – расширенная версия. В этот же день Генич поговорил с «РБ Спорт»: «Я посчитал нужным ответить вот так [человеку], который оскорбил меня, унизив мою карьеру. Не считаю его слова достойными другого ответа, каким бы тоном они не были сказаны. Потом почитал интервью представителя Дзюбы Леонида Гольдмана, который начал нас учить, как отвечать и реагировать. Мол, позиция Шнякина адекватная. Журавель пес смердящий, который не должен ничего вякать. А Генич – ну я не понимаю, что такого, можно же было считать интонацию, что Артем шутил. Леонид. Занимайтесь карьерой вашего клиента и не рассказывайте, как реагировать комментатору».

И отдельно – о слове «псина»: «Заметь, я не его назвал, там же обезличено. Там же было еще слово правдолюб – это разве плохо? Я его назвал правдолюбом. Человек, который любит правду».

Генич на Дзюбу не в обиде, а генпродюсер пригласил игрока покомментировать

На «Матч ТВ» резонансное интервью Дзюбы вышло 12 ноября. С тех пор помимо выпадов с переходами на личности были и другие истории.

● Генич написал с подмигивающим смайликом, что будет проситься комментировать матчи «Акрона». Это ответ автору телеграм-канала «Усы сопротивления» Роману Герасимову, который написал: «Представляю скорый махач между комментаторами за право работать на матчах «Акрона». После интервью Дзюбы забудут про Карпина».

До конца календарного года «Акрону» остались игры с «Оренбургом» и «Зенитом». Услышим Генича?

● Еще Генич в программе «Центральный круг» высказался перед игрой Россия – Бруней: «Было бы красиво пригласить Дзюбу, чтобы он сделал символический удар перед стартом матча. Это был бы высший троллинг. Мне кажется, сам его посыл, который он отправляет общественности и тренеру – «вызовите меня, мне нужно забить последний гол». Мне нравится, что Карпин реагирует с ухмылкой».

И еще о Дзюбе: «Конечно, я на него не обиделся. Неважно, где я играл и с кем, но это была карьера. Моя травма и восемь операций... Не дай бог кому‑то это пережить. Я выиграл и Вторую, и Первую лиги. Когда Артем сидит и лепит один на один с журналистом, должен понимать, что не вокруг него крутится земля. Он думает, что он сказал, но ему никто не может ответить. Не жалею, что назвал его «футбольной псиной».

● Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин позвал Дзюбу на работу: «С большим удовольствием хочу пригласить вас, Артем, во время паузы в чемпионате или после завершения карьеры тоже попробовать себя у микрофона и присоединиться к нашей комментаторской бригаде. Уверен, что эксперт такого уровня, как вы, порвет эфир и украсит наш канал. Одно условие: говорить о происходящем на поле, а не оценивать действия игроков».

Комментаторов снова прессуют – теперь их раскритиковал и «Пари НН»

Еще одна история, связанная с комментаторами, состоялась на выходных. «Пари НН» и «Динамо» Махачкала сыграли 0:0 в Нижнем Новгороде в присутствии 5742 зрителей. Матч комментировал Роман Нагучев.

Гендиректор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов раскритиковал работу комментатора в телеграм-канале:

«Получили сотни эсэмэс от нижегородцев и не можем промолчать. Как можно так не любить болельщиков на стадионе, чтобы называть их тихими и невыразительными. И что форма на футболистах лучше, чем игра на поле. Кто дал такое право лично на всю страну оценивать?

Более того, комментаторы взяли моду сидеть в Останкино и комментировать матч дистанционно. Путаются в фамилиях и обстоятельствах игры.

А тв-анонсы матчей вообще заставляют недоумевать – «оставайтесь сегодня с нами, у нас футбол без фан айди». Я считаю, что вещатель должен пропагандировать приход болельщиков на стадион, а не уничтожать своими размышлизмами и давать несоответствующие жизни оценки. Так мы потеряем оставшихся».

Тимур Журавель отреагировал: «Все коллеги должны знать, что любая реакция на слова гендиректора «Пари НН» про комментаторов будет означать, что мы обиженки и нарциссы, а Давид Мелик-Гусейнов – крепкий профессионал своего дела. Поэтому откладываем в сторону свои тележеньки и идем работать».

Но Нагучев ответил гендиректору «Пари НН». Поиронизировал о привлечении зрителей и добавил: «Давид, вы восклицаете «кто дал мне право?» Собственно, моя профессия и Конституция РФ дают мне право высказывать мнение в той форме, в которой я посчитаю нужным. В эфире я был достаточно корректен, но вы сами виноваты в том, что мне придется раскрыть свою мысль.

Сотрудник «Пари НН» – не я. Значит, не я, а вы обязаны «пропагандировать» (вот вы слово выбрали!) поход на ваш стадион, мне важно, чтобы эти 0:0 досмотрели по телеку как можно больше людей, я вообще-то отвечаю за ТВ-контент.

А за посещаемость отвечаете в том числе и вы. Вот пример: у вас в распоряжении единственный клуб города-миллионника, где обожают футбол, а есть два города Дортмунд и Гельзенкирхен, где в сумме не набирается и миллиона человек населения. Но на обоих стадионах каждые выходные 140 000 зрителей.

Мне приятно, что вы считаете меня повинным в том, что люди на вас не ходят и присылают «сотни смс», какой я ужасный. Но, Давид, те «сотни смс» не говорят, что я плохо делаю свою работу, а вот сорок тысяч пустых кресел на вашем стадионе кричат, что вы плохо делаете свою. Кто дал вам право так распоряжаться клубом?»

Интересно, наступающая через две недели зимняя пауза в РПЛ успокоит шум вокруг комментаторов «Матч ТВ»?

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Фото: РИА Новости /Алексей Филиппов, Павел Бедняков; instagram.com/nagutcheff