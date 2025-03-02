Константин Лепехин: «В России людям спорт неинтересен в общей массе, своих забот хватает, тем более сейчас. Но футбол – самый популярный вид, может, где-то хоккей пытается конкурировать»

Константин Лепехин считает, что спорт неинтересен людям в РФ в общей массе.

«Хотелось бы узнать статистику: следят ли в России хотя бы 20 миллионов человек за футболом. Думаю, что нет.

Футбол в России не так популярен, как в Латинской Америке, Испании, Италии и других странах. Да, футбол – это самый популярный вид спорта в России. Может, где-то хоккей пытается конкурировать.

У нас в стране для людей в общей массе спорт неинтересен. Какие-то крупные турниры, например, чемпионаты мира или Олимпийские игры люди еще смотрят. Но в целом в быту у людей своих забот хватает. Тем более сейчас.

Мало людей следят за спортом каждый день. Мне даже статистика не нужна, чтобы логически это понять», – сказал бывший футболист «Зенита» Лепехин .

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