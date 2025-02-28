Гаджиев о Fan ID и фанатах: «Надо любить футбол больше своих привычек. Получить паспорт болельщика можно в несколько кликов»

Гаджи Гаджиев высказался о фанатах, которые не ходят на матчи из-за Fan ID.

«Поздравляю футбольных болельщиков с возобновлением сезона в РПЛ ! Да, первый матч после зимней паузы пройдет в Каспийске!

Без болельщиков футбол пресный. Конечно, было время, что приходилось играть и без фанатов, когда их дисквалифицировали. Но хочется, чтобы такие ситуации возникали крайне редко. Все-таки приятно смотреть игру, когда на стадионах аншлаг, как в АПЛ или Бундеслиге.

Футбольное зрелище часто базируется на том фоне эмоциональном, которое есть на трибунах. К счастью, зрителей становится все больше и больше.

И обращаясь к тем людям, которые не посещали матчи из-за Fan ID, хочется сказать: «Надо любить футбол больше своих привычек». Тем более, что сейчас получить паспорт болельщика можно в несколько кликов», – заявил президент махачкалинского «Динамо » Гаджи Гаджиев .

«Провести матч Россия – США с Путиным и Трампом на «Анжи-Арене» было бы здорово! Советские идеологи говорили, что Дагестан – кузница межнациональных отношений». Гаджиев о сборных