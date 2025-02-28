Гаджиев о Fan ID и фанатах: «Надо любить футбол больше своих привычек. Получить паспорт болельщика можно в несколько кликов»
«Поздравляю футбольных болельщиков с возобновлением сезона в РПЛ! Да, первый матч после зимней паузы пройдет в Каспийске!
Без болельщиков футбол пресный. Конечно, было время, что приходилось играть и без фанатов, когда их дисквалифицировали. Но хочется, чтобы такие ситуации возникали крайне редко. Все-таки приятно смотреть игру, когда на стадионах аншлаг, как в АПЛ или Бундеслиге.
Футбольное зрелище часто базируется на том фоне эмоциональном, которое есть на трибунах. К счастью, зрителей становится все больше и больше.
И обращаясь к тем людям, которые не посещали матчи из-за Fan ID, хочется сказать: «Надо любить футбол больше своих привычек». Тем более, что сейчас получить паспорт болельщика можно в несколько кликов», – заявил президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев.
«Провести матч Россия – США с Путиным и Трампом на «Анжи-Арене» было бы здорово! Советские идеологи говорили, что Дагестан – кузница межнациональных отношений». Гаджиев о сборных
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий