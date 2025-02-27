Ирина Роднина: «Футбол – самый популярный спорт в России. Легкая атлетика и лыжи могли бы навязать конкуренцию, хоккей и фигурное катание – дорогие виды, популярность связана с доступностью»

Ирина Роднина согласилась с тем, что футбол – главный вид спорта России.

Ранее Российский футбольный союз (РФС ) опубликовал результаты исследования, проведенного Mediascope в ноябре 2024 года. Оно показало , что 40% интересующихся спортом смотрели футбольные трансляции либо читали статьи о футболе за последние шесть месяцев. По 27% набрали хоккей и фигурное катание.

«Абсолютно согласна. Как бы ни играли в футбол наши клубы и сборные, этот вид остается самым популярным. Если спросить большинство детей и мужчин, именно его они назовут. Кто-то профессионально занимается, кто-то встречается в своем кругу и играет на любительском уровне.

Возможно, навязать конкуренцию футболу могли бы легкая атлетика и лыжи. Что касается хоккея и фигурного катания, то у нас примерно одинаковое количество катков в стране. Плюс это достаточно дорогие виды спорта по сравнению с той же легкой атлетикой.

Надо понимать, что популярность связана с доступностью», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы РФ Роднина.