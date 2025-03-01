Матч «Зенит» – ЦСКА посетили 50 528 зрителей. Это второй результат в РПЛ при Fan ID

Матч «Зенита» во 2-й раз после введения Fan ID собрал больше 50 тысяч зрителей.

На игре петербуржцев против ЦСКА в 19-м туре Мир РПЛ присутствуют 50 528 болельщиков. Самым посещаемым матчем чемпионата после внедрения паспорта болельщика остается встреча «Зенита » со «Спартаком » в марте 2024 года. Тогда пришло 57 858 человек.