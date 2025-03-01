Матч «Зенит» – ЦСКА посетили 50 528 зрителей. Это второй результат в РПЛ при Fan ID
Матч «Зенита» во 2-й раз после введения Fan ID собрал больше 50 тысяч зрителей.
На игре петербуржцев против ЦСКА в 19-м туре Мир РПЛ присутствуют 50 528 болельщиков.
Самым посещаемым матчем чемпионата после внедрения паспорта болельщика остается встреча «Зенита» со «Спартаком» в марте 2024 года. Тогда пришло 57 858 человек.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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