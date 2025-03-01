Лепехин о том, что за «Зенит» болеют 19 млн россиян: «Не факт, что в РФ футбол смотрят хотя бы 20 млн. Это протестное боление в Москве, когда за своих не хотят болеть в лице «Спартака» и других»

Константин Лепехин сомневается в данных о популярности «Зенита».

По результатам опроса GfK, за «Зенит» болеют около 19 млн человек, а в Москве команда из Санкт-Петербурга находит в топ-3 по популярности.

«К этим опросам отношусь скептически. Не факт, что в России вообще футбол смотрят хотя бы 20 миллионов.

За «Зенит» болеют меньше, однозначно. Не болеют столько за одну команду. Болельщики – это тот самый отдельный сектор на стадионе, это образ жизни. Если ты раз в месяц посмотрел обзор матча, то ты еще не болельщик.

Относительно того, что «Зенит» находится на третьем месте по популярности в Москве, то просто за победителей приятнее болеть, легче, моднее, да и настроение хорошее. Естественно, «Зенит» же шесть лет подряд побеждает.

Это протестное боление в Москве, когда за своих не хотят болеть в лице «Спартака» и других. За кого им еще болеть? За «Зенит»! Вот будет «Ротор» пять раз подряд чемпионом, будут за них болеть», – заявил бывший полузащитник «Зенита ».