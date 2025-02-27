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  • Гаврилов уверен, что «Спартак» и через 50 лет будет народной командой: «Где «Зенит» был 10 лет назад? В СССР – аутсайдер, да и во времена Романцева, когда 9 или сколько лет подряд брали чемпионат»
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Гаврилов уверен, что «Спартак» и через 50 лет будет народной командой: «Где «Зенит» был 10 лет назад? В СССР – аутсайдер, да и во времена Романцева, когда 9 или сколько лет подряд брали чемпионат»

Юрий Гаврилов уверен в перспективах «Спартака» остаться народной командой.

– Ну, я не знаю, моя команда мне ближе. Когда я играл, это была народная команда. Но я не знаю, как сейчас. А раньше любое поколение, какое бы не было, называло «Спартак» народной командой. По мне раньше так было во все времена, всегда называли «Спартак». А сейчас кому что нравится.

– То есть нельзя клуб назвать 100% народной командой?

– Почему нельзя? Он как был, так и остается.

«Зенит» же раньше народной командой не называли. А почему сейчас начинают называть. Вот у тех, кто называет, спросите, почему. Из-за количества титулов? Да какая разница, сколько титулов. У “Спартака” не меньше титулов.

– То есть «Зенит» нельзя назвать народной командой?

– Ну, конечно, нет. Где он был раньше 10 лет назад? А «Спартак» как был и 50 лет, и 70 лет назад, и сто лет уже.

– И через 50 лет будут называть народной командой?

– Ну, конечно. А как его еще будут называть? Это уже команда вечная, можно сказать.

– У «Зенита» меньше истории?

– Я еще раз говорю, где раньше был «Зенит»? В советское время был аутсайдером, да и во времена Романцева не было его, а «Спартак» 9 или сколько лет подряд выигрывал чемпионат, – сказал бывший игрок «Спартака» Юрий Гаврилов.

Интервью Юрия Гаврилова: 9 сезонов в «Спартаке», работа с Мукунку в ДР Конго и жизнь после инсульта

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «ВсеПроСпорт»
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болельщики
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