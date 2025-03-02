«Динамо» на 4 очка отстает от «Зенита», «Спартака» и «Краснодара» после 19-го тура РПЛ
Московское «Динамо» не смогло приблизиться к лидерам Мир РПЛ.
Команда тренера Марцела Лички в 19-м туре Премьер-лиги упустила победу над «Ростовом» (1:1), пропустив на 83-й минуте.
Ранее «Зенит» сыграл вничью с ЦСКА (0:0), «Краснодар» поделил очки с «Крыльями» (1:1), а «Спартак» обыграл «Оренбург» (2:0).
У лидеров по 40 баллов, по дополнительным показателям лидирует «Зенит», дальше идут «Спартак» и «Краснодар».
«Динамо» в случае победы приблизилось бы к лидерам и отставало всего на два очка, но сейчас отрыв москвичей, занимающих 4-е место, сохраняется в пределах четырех баллов.
«Локомотив» тоже набрал 36 очков и идет 5-м, ЦСКА – 6-й (32), «Ростов» – 7-й (27).
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
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