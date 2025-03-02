«Зенит» выше «Спартака» по разнице голов, «Краснодар» – 3-й по количеству побед

РПЛ объяснила, почему «Зенит» опережает «Спартак» и «Краснодар» в таблице.

В 19-м туре Мир РПЛ все три команды провели матчи дома: «Зенит» сыграл вничью с ЦСКА (0:0), «Краснодар » поделил очки с «Крыльями» (1:1), а «Спартак» обыграл «Оренбург» (2:0).

У трех клубов теперь по 40 баллов . «Зенит» лидирует в таблице, «Спартак » – второй, «Краснодар» – третий.

Как следует из регламента , в случае равенства очков у двух и более команд, места команд в таблице чемпионата определяются: 1) по результатам игр между собой (число очков, количество побед, разность забитых и пропущенных мячей, число забитых мячей); 2) по наибольшему числу побед во всех матчах; 3) по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах; а также по другим критериям, если это необходимо.

Сейчас у команд нет равного количества сыгранных матчей друг с другом, поэтому применяется не первый критерий.

«По дополнительным показателям команды расположились в следующем порядке: «Зенит » (1-е место; 12 побед, разница голов «+25»), «Спартак» (2-е; 12 побед, разница голов «+24»), «Краснодар » (3-е; 11 побед, «+22»)», – сказано на сайте РПЛ.