Комличенко врезался в Лунева, бежавшего за мячом после неудачного выноса. После паузы голкипер «Динамо» продолжил игру и получил удар в голову от Мохеби
Андрей Лунев дважды пострадал в игре с «Ростовом».
На 54-й минуте голкипер «Динамо» попытался выбить мяч вперед, но вместо этого подсек его и сразу побежал исправлять свою ошибку. Вратарь успел схватить мяч в руки, и в этот момент в него врезался форвард Николай Комличенко.
Луневу потребовалась медицинская помощь, он больше минуты пролежал на газоне, однако в итоге смог продолжить игру.
Уже на 62-й минуте он получил новый удар: реагируя на заброс «Ростова» в штрафную, голкипер бросился вперед и головой влетел в колено Мохаммаду Мохеби. Лунев вновь обошелся без замены.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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