Комличенко врезался в Лунева, бежавшего за мячом после неудачного выноса. После паузы голкипер «Динамо» продолжил игру и получил удар в голову от Мохеби

Андрей Лунев дважды пострадал в игре с «Ростовом».

На 54-й минуте голкипер «Динамо » попытался выбить мяч вперед, но вместо этого подсек его и сразу побежал исправлять свою ошибку. Вратарь успел схватить мяч в руки, и в этот момент в него врезался форвард Николай Комличенко .

Луневу потребовалась медицинская помощь, он больше минуты пролежал на газоне, однако в итоге смог продолжить игру.

Уже на 62-й минуте он получил новый удар: реагируя на заброс «Ростова » в штрафную, голкипер бросился вперед и головой влетел в колено Мохаммаду Мохеби . Лунев вновь обошелся без замены.